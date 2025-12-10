10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Euroleague'de 15. hafta heyecanı!

Euroleague'de 15. hafta heyecanı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

calendar 10 Aralık 2025 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Euroleague'de 15. hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Euroleague'de 15. hafta heyecanı 11 Aralık Perşembe günü başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15. hafta maçları, perşembe ve cuma günü yapılacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 11 Aralık Perşembe günü İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Roig Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgiyle 17. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, oynadığı son 2 mücadeleden mağlup ayrıldı.


Fenerbahçe Beko ise 12 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Salle Gaston Medecin'deki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Euroleague'de geride kalan haftalarda oynadığı maçların 8'ini kazanıp 5'inden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Euroleague'de 15. haftanın programı (TSİ) şöyle:

11 Aralık Perşembe:

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

12 Aralık Cuma:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Bayern Münih (Almanya)

21.30 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiacos (Yunanistan)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.