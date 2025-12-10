10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Pacers, Daniel Gafford için takas kovalıyor

Dallas Mavericks'in uzun oyuncusu Daniel Gafford için takas görüşmelerine açık olduğu ve Indiana Pacers'ın oyuncuya ciddi şekilde ilgi duyduğu bildirildi.

10 Aralık 2025 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pacers, Daniel Gafford için takas kovalıyor
Dallas Mavericks'in uzun oyuncusu Daniel Gafford için takas görüşmelerine açık olduğu ve Indiana Pacers'ın oyuncuya ciddi şekilde ilgi duyduğu bildirildi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Dallas, Gafford'ı içeren takas tekliflerini değerlendirmeye hazır. The Stein Line'dan Jake Fischer ise Pacers'ın Gafford'ı, sakatlığını atlatmaya çalışan All-Star guard Tyrese Haliburton ile uzun vadeli bir pick-and-roll partneri olarak gördüğünü aktardı.

27 yaşındaki Gafford, geçtiğimiz yaz 3 yıl, 54 milyon dolar değerinde bir kontrat uzatması imzalamıştı.


Bu sezon Dallas'ta 15 maçın 12'sinde ilk beş başlayan Gafford, 8.9 sayı ve 6.4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor. NBA'de üçüncü sezonunu geçiren pivot, daha önce Chicago Bulls ve Washington Wizards formaları giymişti.

Pacers'ın uzun vadeli bir pota altı parçası arayışı nedeniyle bu takas ihtimali giderek daha fazla konuşuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
