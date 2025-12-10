Dallas Mavericks'in uzun oyuncusu Daniel Gafford için takas görüşmelerine açık olduğu ve Indiana Pacers'ın oyuncuya ciddi şekilde ilgi duyduğu bildirildi.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Dallas, Gafford'ı içeren takas tekliflerini değerlendirmeye hazır. The Stein Line'dan Jake Fischer ise Pacers'ın Gafford'ı, sakatlığını atlatmaya çalışan All-Star guard Tyrese Haliburton ile uzun vadeli bir pick-and-roll partneri olarak gördüğünü aktardı.27 yaşındaki Gafford, geçtiğimiz yaz 3 yıl, 54 milyon dolar değerinde bir kontrat uzatması imzalamıştı.Bu sezon Dallas'ta 15 maçın 12'sinde ilk beş başlayan Gafford, 8.9 sayı ve 6.4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor. NBA'de üçüncü sezonunu geçiren pivot, daha önce Chicago Bulls ve Washington Wizards formaları giymişti.Pacers'ın uzun vadeli bir pota altı parçası arayışı nedeniyle bu takas ihtimali giderek daha fazla konuşuluyor.