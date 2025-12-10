Parke taşında hentbol oynamaya başlayan Oltulu kızlar lisanslı sporcu oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle hentbol takımı kurup parke taşında spor yapmaya başlayan kızlar, lisanslı sporcu oldu.



Oltu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri Selim Muti'nin erkekler için güreş takımı kurması sonrası kendileri için de bir spor dalında takım kurulmasını istedi.



Bunun üzerine yaptığı çalışmada kız öğrencilerin hentbolda yetenekli olduğunu fark eden Muti, öğrencilere bu alanda parke taşında eğitim vermeye başladı.

Belirli bir aşamaya geldikten sonra lisanslı sporcu olan 50 kız öğrenci, okullarının hentbol takımıyla artık ilçedeki spor salonunda bu spora uygun zeminde antrenman yapıyor.Okullar arası düzenlenen il ve bölge şampiyonaları ile milli takım seçmelerine de katılan öğrenciler, parke taşında oynayarak başladıkları bu sporda milli sporcu olma hayalini kuruyor.Beden eğitimi öğretmeni Selim Muti, AA muhabirine, Oltu'ya tayin olduktan sonra kendi branşı olan güreşle ilgili çalışmalara başladığını ve erkek takımı kurduğunu söyledi.Bunun üzerine kız öğrencilerden de bir spor dalında takım kurma teklifi geldiğini ifade eden Muti, şöyle konuştu:Okulun bahçesinde parke taşlarında başlayan hentbol antrenmanlarını salona taşıdıklarını anlatan Muti, salon çalışmaları sonrası il ve bölgesel yarışmalara katılmaya başladıklarını belirtti.Kızlardaki azmin gelecekleri için büyük bir ışık olduğunu söyleyen Muti, çocukların sporla okula daha çok bağlandığını dile getirdi.Bazı sporcularının milli takım seçmelerine katıldığından bahseden Muti,diye konuştu.Öğrencilerden Yağmur Yılmaz ise beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle spora başladıklarını vurgulayarak,dedi.Meryem Coşkun da sporun eğitim hayatını da olumlu yönde etkilediğini söyleyerek, kendisine iyi gelen bu sporu yapmaya devam edeceklerini vurguladı.