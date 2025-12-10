Pogba, Suudi Arabistan'daki deve yarışı takımına yatırım yaptı

Monaco'nun yıldız orta sahası Paul Pogba, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu.
32 yaşındaki Fransız futbolcu, BBC Sport'a yaptığı açıklamada deve yarışlarına ilgisinin yeni olmadığını belirterek, "YouTube'da birçok yarış izledim, boş zamanlarımda teknikleri ve stratejileri anlamak için araştırmalar yaptım. Bu sporda herkesin ne kadar büyük bir özveri gösterdiği beni etkiledi. Sonuçta spor spordur; yürek, fedakârlık ve takım çalışması ister." dedi.
Geleneksel bir spor olan deve yarışlarının Orta Doğu'da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Pogba, "İnsanlar fark etmese de sporun her türü birbirine bir şekilde bağlanır. Futbol, deve yarışı, boks… Temelinde kararlılık, odaklanma, disiplin ve vazgeçmeme vardır. Şampiyonları yaratan da bunlardır." ifadelerini kullandı.
2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlin karşılığında transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Pogba, "Dünyanın en pahalı futbolcusu olmak büyük bir onurdu ama beraberinde baskı ve sorumluluk da getirdi. Bir gün dünyanın en pahalı devesine sahip olmak güzel bir tamamlayıcı hikâye olurdu; eğlenceli, anlamlı ve heyecan verici bir hedef. Belki bir gün gerçekleşir." sözleriyle espri yaptı.
Girişimciler Omar Almaeena ve Safwan Modir tarafından kurulan Al Haboob, uluslararası arenada mücadele eden ilk modern deve yarışı ekibi olma özelliğini taşıyor. Takımın kurucularından Almaeena, "Paul'ün projeye katılımı dönüştürücü bir adım. Onun etkisi, liderliği ve kültürel hikâye anlatma tutkusu Al Haboob'un felsefesiyle birebir örtüşüyor. Bu ortaklık sadece yarıştan ibaret değil; küresel tanınırlığı hak eden bir mirası paylaşma amacı taşıyor." dedi.
