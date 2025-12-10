Pogba, Suudi Arabistan'daki deve yarışı takımına yatırım yaptı

Monaco'nun yıldız orta sahası Paul Pogba, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez bölgesinde yarışan dünyanın ilk profesyonel deve yarışı takımı Al Haboob'a ortak ve marka elçisi oldu.32 yaşındaki Fransız futbolcu, BBC Sport'a yaptığı açıklamada deve yarışlarına ilgisinin yeni olmadığını belirterek,dedi.Geleneksel bir spor olan deve yarışlarının Orta Doğu'da oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Pogba,ifadelerini kullandı.2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlin karşılığında transfer olarak dünyanın en pahalı futbolcusu unvanını alan Pogba,sözleriyle espri yaptı.Girişimciler Omar Almaeena ve Safwan Modir tarafından kurulan Al Haboob, uluslararası arenada mücadele eden ilk modern deve yarışı ekibi olma özelliğini taşıyor. Takımın kurucularından Almaeena, "dedi.