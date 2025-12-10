10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Fenerbahçe'de Brann maçı eksikleri!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Brann ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde zorlu deplasman öncesi birçok eksik bulunuyor.

calendar 10 Aralık 2025 13:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Brann maçı eksikleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde kritik deplasman öncesi birçok eksik göze çarpıyor.

5 İSMİN SAKATLIĞI VAR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Nelson Semedo, Marco Asensio, Sebastian Szymanski (Ağrısı var) ve Çağlar Söyüncü zorlu maç öncesinde kadroda yer almayacaklar.

DURAN CEZALI

Öte yandan Avrupa Ligi'nde 2 maç cezası bulunan Jhon Duran, Norveç deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ise kadro dışı kalmaları sebebiyle mücadelede görev alamayacaklar.

"KULÜBEDE 4 OYUNCUM OLACAK"

Teknik direktör Tedesco, maç öncesi basın toplantısında durumla ilgili, "Asensio yok, Edson da ağrı var. Kulübede 4 oyuncum olacak. Szymanki de dizinde ağrı hissetti. İçinde bulunduğumuz duruma göre en iyi çözümü bulmalıyız." ifadelerini kullandı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.