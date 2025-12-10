Samsunspor'un AEK maçı hedefi!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak lider Samsunspor, rakibini yenerek ilk 8'deki yerini garantilemeyi hedefliyor.



Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi bu yıl temsil eden tek takım olan Samsunspor, bir üst tura çıkmak için mücadele ediyor.



Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, grup aşamasının ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Samsun ekibi, daha sonra Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.Ardından İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Samsunspor, böylece topladığı 10 puan ve averajla lider konumda bulunuyor.Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda rakip kalelere 25 gol gönderdi, kalesinde ise 16 gol gördü.Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.Konferans Ligi'ndeki 4 maçta rakip filelere 9 gol gönderen Samsunspor, kalesinde sadece 2 gol gördü.Bu maçlarda Samsunspor'un golleri Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.Kırmızı-beyazlılarda Mouandilmadji 4, Musaba ve Holse 2'şer gol kaydederken, Emre Kılınç ise 1 gol atarak takımlarının başarısında pay sahibi oldu.Konferans Ligi'nde NK Celje'nin golcü futbolcusu Franko Kovacevic'in 5, FC Noahlı Nardin Mulahusejnovic'in ise 4 golü bulunuyor.