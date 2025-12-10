Haber Tarihi: 10 Aralık 2025 13:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 13:07

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Aralık 2025

Bugün (10 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 10 Aralık maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Aralık 2025
10 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 10 Aralık Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 10 Aralık maç takvimi

10 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi 6. Hafta Maçları

20:45 – Karabağ vs Ajax

Yayın: tabii Spor

20:45 – Villarreal vs Kopenhag


Yayın: tabii Spor 1

23:00 – Athletic Bilbao vs Paris Saint-Germain

Yayın: tabii Spor 2

23:00 – Bayer Leverkusen vs Newcastle United

Yayın: tabii Spor 4

23:00 – Benfica vs Napoli

Yayın: tabii Spor 5

23:00 – Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt

Yayın: tabii Spor 6

23:00 – Club Brugge vs Arsenal

Yayın: tabii Spor 1

23:00 – Juventus vs Pafos

Yayın: tabii Spor 3

23:00 – Real Madrid vs Manchester City

Yayın: tabii Spor
