Haber Tarihi: 10 Aralık 2025 13:07 -
Güncelleme Tarihi:
10 Aralık 2025 13:07
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Aralık 2025
Bugün (10 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 10 Aralık maç takvimi
10 Aralık Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 10 Aralık Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?10 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 10 Aralık maç takvimi10 ARALIK GÜNÜN MAÇLARIŞampiyonlar Ligi 6. Hafta Maçları20:45 – Karabağ vs AjaxYayın: tabii Spor20:45 – Villarreal vs Kopenhag
Yayın: tabii Spor 123:00 – Athletic Bilbao vs Paris Saint-GermainAntalyaspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı: En ucuz bilet 3 bin liraAntalyaspor-Galatasaray maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı: En ucuz bilet 3 bin liraYayın: tabii Spor 223:00 – Bayer Leverkusen vs Newcastle UnitedYayın: tabii Spor 423:00 – Benfica vs NapoliYayın: tabii Spor 523:00 – Borussia Dortmund vs Bodo/GlimtYayın: tabii Spor 623:00 – Club Brugge vs ArsenalYayın: tabii Spor 123:00 – Juventus vs PafosYayın: tabii Spor 323:00 – Real Madrid vs Manchester CityYayın: tabii Spor
