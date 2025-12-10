10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları 11 Aralık Perşembe günü yapılacak.

calendar 10 Aralık 2025 13:39
Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.


Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)

20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)

23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

