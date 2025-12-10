Thomas Reis: 'Umarım tarih yazmaya devam ederiz'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında 11 Aralık Perşembe günü konuk edecekleri Yunanistan temsilcisi AEK karşısında iyi bir sonuç olarak tarih yazmaya devam etmek istediklerini söyledi.



Alman teknik direktör, santrfor Marius Mouandilmadji ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına işaret etti.



"UMARIM TARİH YAZMAYA DEVAM EDERİZ"

AEK karşısında iyi sonuç almaları halinde lig etabını ilk 8'de tamamlayacaklarını hatırlatan Reis,diye konuştu.Konferans Ligi'nde lider olmalarının üzerlerinde baskı oluşturmadığını ifade eden Reis, şöyle devam etti:Alman teknik adam, AEK'nın çok iyi takım olduğuna dikkati çekerek,değerlendirmesinde bulundu.Her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Reis,ifadelerini kullandı.