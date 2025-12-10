İş yerindeki patlamada kolunu ve bacağını kaybetti, yüzme ve karateyle yaşama bağlandı

Diyarbakır'da çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada sağ kolunu ve sol bacağının bir bölümünü kaybeden 20 yaşındaki Muharrem Kavala, yüzme ve karate sporları sayesinde yaşama tutundu.Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 24 Mart 2022'de sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan yaralı kurtulan 9 kişiden biri de Muharrem Kavala oldu.Meslek öğrenip kendi işini kurma hedefiyle çalışmaya başladığı torna dükkanında yaşanan patlama, Muharrem'in hayallerini yarım bıraktı.Sağ kolunu ve sol bacağının diz altındaki bölümünü kaybettiği patlamanın ardından bedensel engelli olarak yaşamını sürdürmeye başlayan Muharrem Kavala, psikolojik sıkıntılar yaşadı.Hayata küsen Muharrem'in yaşamı, tesadüfen tanıştığı yüzme antrenörü Mehmet Yazar sayesinde değişti. Yüzme kursuna giden ve tedavisine devam eden Muharrem Kavala, protez kol ve bacak takıldıktan sonra karate eğitimine katıldı.Mehmet Yazar'ın antrenörlüğünde önce yüzme öğrenen, ardından karateye başlayan Muharrem, bu sayede sıkıntılarını geride bırakmaya başladı.Geçen yıl Ankara'da düzenlenen Paralimpik Türkiye Karate Şampiyonası ve Gaziantep'te yapılan Paralimpik Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Muharrem, gelecek yılın şubat ayında gerçekleştirilecek olan Paralimpik Türkiye Karate Şampiyonası'nın yanı sıra çeşitli turnuvalara hazırlanıyor.Yüzme ve karate sayesinde yaşama tutunan Kavala, bu dallarda şampiyon olmak istiyor.- "Çalışarak yüzme ve karatede derece yaptım"Muharrem Kavala, AA muhabirine, tornacı olarak çalıştığı iş yerinde bir anda büyük bir patlama yaşandığını, gözlerini açtığında yerde olduğunu ve nefes almakta zorlandığını söyledi.Kaldırıldığı hastanede bir ay boyunca yoğun bakımda kaldığını, patlamada kolunu ve bacağını kaybettiğini anlatan Muharrem, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.Tedavisinin ardından eve döndüğünü ve içine kapandığını dile getiren Muharrem Kavala, sadece sitenin bahçesine tekerlekli sandalye ile indiğini belirtti.Sitenin bahçesinde oturduğu sırada antrenör Mehmet Yazar'ın yanına geldiğini ve kendisiyle sohbet ettiğini kaydeden Muharrem, Yazar'ın yüzme kursuna gitme teklifini kabul ettiğini anlattı.Kursta iki haftada yüzmeyi öğrendiğini ve yüzme sayesinde stresten ve sıkıntılarından uzaklaştığını ifade eden Muharrem, haftada 4 gün gittiği yüzme sayesinde yaşama yeniden tutunmaya başladığını dile getirdi.Daha sonra protez bacak ve kol takıldığını, antrenörünün yönlendirmesiyle karate sporuyla da tanıştığını belirten Muharrem Kavala, protez bacak ve kol sayesinde antrenmanlara yardım almadan tek başına gidip geldiğini söyledi.Yüzme ve karateye devam ettiğini, geçen yıl katıldığı Türkiye şampiyonalarında üçüncülük elde ettiğini ifade eden Muharrem, şöyle konuştu:"Yapacağım başka bir şey yoktu. Sürekli bir şeylerle meşgul olmam gerekiyordu. Çalışarak yüzme ve karatede derece yaptım. İlk yüzme yarışmasına gittiğimde nefesim kesildiği için elendim. O zaman çok heyecanlıydım. Pes etmedim, ikincisine gittim ve üçüncü oldum. Yarışmalarda derece yapmak bana çok iyi şeyler hissettirdi, çok heyecan vericiydi. Mehmet hocam sağ olsun sürekli yanımda durdu. Yüzme ve karate sayesinde şu an psikolojim daha iyi. Yüzme ve karatede yarışmalara hazırlanıyorum. Hedefim önce Türkiye şampiyonu, ondan sonra dünya şampiyonu olmak. Boş zamanlarımda sanayide torna işine de gidiyorum. Patlamadan önceki işime de devam ediyorum çünkü evde kaldığımda sürekli strese giriyorum ve canım sıkılıyor."- "Muharrem'i psikolojik olarak hayata hazırlamam gerekiyordu"Antrenör Mehmet Yazar da evinin balkonunda otururken bahçede bazı gençlerin tekerlekli sandalyede oturan Muharrem Kavala ile konuştuğunu gördüğünü, yanına gittiği Muharrem ile sohbet ettiğini belirtti.Muharrem Kavala'nın patlamanın ardından moral ve motivasyon açısından kötü olduğunu gözlemlediğini dile getiren Yazar, "Ona 'Muharrem yüzmeyi biliyor musun, seni havuza götürürsem yüzmek ister misin?' diye sordum. 'Yüzmeyi bilmiyorum.' dedi. 'Sana öğretirim.' dedim, 'Olur hocam.' dedi. O an yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi." ifadelerini kullandı.Muharrem Kavala'nın iki haftada yüzme öğrendiğini anlatan Yazar, şunları kaydetti:"Muharrem'i ilk önce psikolojik olarak hayata hazırlamam ve eski Muharrem'i geri getirmemiz gerekiyordu. Geçen yıl yarışmalarda derece elde eden Muharrem'in kendisine olan güveni daha da artmaya başladı. Muharrem ile neredeyse haftanın 7 günü beraber çalışmaya başladık. Şu an hem yüzme hem karate branşında Türkiye şampiyonasına hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki yıl şubat ayında yapılacak Paralimpik Türkiye Karate Şampiyonası'nda inşallah Muharrem ile yeniden madalyayı kovalayacağız."