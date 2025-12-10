Beşiktaş BOA, Sopron Basket'i konuk edecek!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup play-off turu ilk maçında 11 Aralık Perşembe günü Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada hava atışı saat 20.00'de yapılacak.
J Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, en iyi üçüncüler arasında yer alarak play-off turuna yükselmişti.
Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
