Marco van Basten: 'Salah'ın beyni böcek kadar!'

Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah için açıklamalarda bulundu.
"SALAH'IN BEYNİ, MAYIS BÖCEĞİNİN BEYNİ KADAR"
Salah hakkında sert sözler söyleyen Basten, "Salah'ın beyni, bir mayıs böceğinin beyni kadar... Eğer böyle tepki verirsen... Geçen yıl çok iyi oynadı ama bu sezon iyi değil. Son birkaç aydır kötü oynuyor. Slot'u her zaman dürüst ve açık sözlü bulmuşumdur. Kavgadan kaçınmaz ve sonuçta akılsızca şeyler söylemez. Salah ise adama gerçekten saldırmaya başladı ve yanlış yaptı." dedi.
