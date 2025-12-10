10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Marco van Basten: "Salah'ın beyni böcek kadar!"

Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah için konuştu.

calendar 10 Aralık 2025 14:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah için açıklamalarda bulundu. 

"SALAH'IN BEYNİ, MAYIS BÖCEĞİNİN BEYNİ KADAR"

Salah hakkında sert sözler söyleyen Basten, "Salah'ın beyni, bir mayıs böceğinin beyni kadar... Eğer böyle tepki verirsen... Geçen yıl çok iyi oynadı ama bu sezon iyi değil. Son birkaç aydır kötü oynuyor. Slot'u her zaman dürüst ve açık sözlü bulmuşumdur. Kavgadan kaçınmaz ve sonuçta akılsızca şeyler söylemez. Salah ise adama gerçekten saldırmaya başladı ve yanlış yaptı." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
