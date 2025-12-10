10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Anadolu Efes, başantrenör Pablo Laso ile 2027'ye kadar anlaştı!

Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.

calendar 10 Aralık 2025 13:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıklayan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.

İKİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

Modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri olarak kabul edilen Pablo Laso, 2015 ve 2018 yıllarında Real Madrid ile iki EuroLeague şampiyonluğu elde ederek kulübün Avrupa'daki en parlak dönemlerinden birini yaşattı.



Laso, 2011–2022 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.

REAL MADRID SONRASI BAYERN VE BASKONIA

İki kez EuroLeague Yılın Koçu seçilen (2015, 2018) deneyimli çalıştırıcı; yıldızlarla dolu soyunma odalarını yönetme başarısı ve genç yetenekleri rotasyona dahil etmesiyle tanınıyor.

Real Madrid'den ayrılığının ardından Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi. Bu ekipler EuroLeague'de sırasıyla 15. (2023-24) ve 14. (2024-25) sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
