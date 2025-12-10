Anadolu Efes, başantrenör Pablo Laso ile 2027'ye kadar anlaştı!

Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıklayan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.
İKİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU
Modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri olarak kabul edilen Pablo Laso, 2015 ve 2018 yıllarında Real Madrid ile iki EuroLeague şampiyonluğu elde ederek kulübün Avrupa'daki en parlak dönemlerinden birini yaşattı.
Laso, 2011–2022 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.
REAL MADRID SONRASI BAYERN VE BASKONIA
İki kez EuroLeague Yılın Koçu seçilen (2015, 2018) deneyimli çalıştırıcı; yıldızlarla dolu soyunma odalarını yönetme başarısı ve genç yetenekleri rotasyona dahil etmesiyle tanınıyor.
Real Madrid'den ayrılığının ardından Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi. Bu ekipler EuroLeague'de sırasıyla 15. (2023-24) ve 14. (2024-25) sırada yer aldı.
Pablo Laso'nun kariyeri
2x🏆 EuroLeague
6x🏆 İspanya Ligi
6x🏆 İspanya Kupası
7x🏆 İspanya Süper Kupası
1x 🏆 Almanya Ligi
1x🏆 Almanya Kupası pic.twitter.com/bY3ZpFtxuw
