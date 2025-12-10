Anadolu Efes, başantrenör Pablo Laso ile 2027'ye kadar anlaştı!

Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıklayan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.



İKİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU



Modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri olarak kabul edilen Pablo Laso, 2015 ve 2018 yıllarında Real Madrid ile iki EuroLeague şampiyonluğu elde ederek kulübün Avrupa'daki en parlak dönemlerinden birini yaşattı.

Pablo Laso'nun kariyeri

2x🏆 EuroLeague

6x🏆 İspanya Ligi

6x🏆 İspanya Kupası

7x🏆 İspanya Süper Kupası

1x 🏆 Almanya Ligi

1x🏆 Almanya Kupası pic.twitter.com/bY3ZpFtxuw



Laso, 2011–2022 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.İki kez EuroLeague Yılın Koçu seçilen (2015, 2018) deneyimli çalıştırıcı; yıldızlarla dolu soyunma odalarını yönetme başarısı ve genç yetenekleri rotasyona dahil etmesiyle tanınıyor.Real Madrid'den ayrılığının ardından Laso, Bayern Münih ve Baskonia'da kısa süreli görevler üstlendi. Bu ekipler EuroLeague'de sırasıyla 15. (2023-24) ve 14. (2024-25) sırada yer aldı.