10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Bilbao'daki hava şartları PSG uçağına zorluk çıkardı

Bilbao'daki kötü hava şartları bu kez PSG'yi taşıyan uçağın inişini zorlaştırdı.

calendar 10 Aralık 2025 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde sıkça görülen kötü hava şartlarının havaalanlarında uçak inişlerini zorlaştırması, bu kez Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımını etkiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Athletic Bilbao takımları arasında bugün oynanacak maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak Bilbao'ya zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Paris ekibi, Paris'ten dün yerel saat ile 11.15'te kalktı ve Bilbao'ya saat 12.30'da indi.


Ancak PSG kafilesini taşıyan Boeing 737 tipi uçak, inişten önce manevra yapmak zorunda kaldı. Pilot, güçlü bir rüzgar nedeniyle inişte uçağı yana yatırarak, ardından iniş için rotayı düzeltti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, yetkililerin, PSG'nin önceden Bask başkentindeki rüzgar nedeniyle karşılaşacakları kötü iniş koşulları konusunda uyarıldığını açıkladı.

İniş sırasında uçaktaki futbolcular, diğer teknik ve yönetici heyetin endişelendiği ancak sorunsuz bir şekilde takımın Bilbao'ya geldiği bildirildi.

Bask, Galiçya gibi İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde kötü hava şartlarından dolayı zorlu uçak inişleri sıklıkla görülüyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
