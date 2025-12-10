10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Hatayspor'dan "yemek çıkmıyor" haberlerine sert yanıt

Hatayspor, kulüpte sporculara ve çalışanlara yemek hizmeti verilmediğine dair ortaya atılan iddialara cevap verdi.

calendar 10 Aralık 2025 17:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hatayspor'dan 'yemek çıkmıyor' haberlerine sert yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor Kulübü, sporcu ve çalışanlara yemek hizmeti sunulmadığına ilişkin iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.
 
Kulübün açıklamasında, son günlerde medyada "kulüpte yemek çıkmadığı" yönünde iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.
 
Kulübün tüm faaliyetlerini "profesyonel anlayışla" sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Son günlerde medyada yer alan 'Hatayspor Kulübünde yemek çıkmadığı' yönündeki haberler tamamen asılsızdır. 6 Şubat depremi sonrasında şehrimizle birlikte kulübümüz de önemli maddi zorluklarla karşılaşmış olsa da Hatayspor tüm faaliyetlerini profesyonel bir anlayışla sürdürmektedir. Sporcularımızın ve çalışanlarımızın yeme içme ihtiyaçları düzenli şekilde karşılanmaktadır. Gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmaması adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.