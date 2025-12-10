Nikolic: 'Samsunspor güçlü ama 3 puan için sahadayız'

AEK Teknik Direktörü Marco Nikolic, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Samsunspor'un ligde yoluna iyi devam ettiğini söyledi.

Sırbistanlı teknik adam, AEK'nın tecrübeli stoper oyuncusu Filipe Relvas ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, doğum günü olan 2 futbolcusunu kutlayarak açıklamalarına başladı.

Samsunspor'un iyi bir takım olduğuna işaret eden Nikolic, "Bizim için en önemli tarafı Samsunspor'un önümüzde olması, bu bizim için güç bir durum. Samsunspor gayet iyi gidiyor. Özellikle son maçını izledikten sonra işin ne kadar ciddi, ne kadar zor olduğunu anladık. Galatasaray maçında o kadar yoğun maç trafiğine ve yorgun olmalarına rağmen işimizin daha zor, daha ciddi olduğunu gördük. Zirvedeler, bu da onlar için belki zorluk olabilir. Bunun haricinde sadece fiziksel anlamda değil, her açıdan iyi bir takım var karşımızda." dedi.

Nikolic, şöyle devam etti:

"Türkiye liginde de iyi gidiyorlar, sadece Konferans Ligi'nde değil. Bizim belli problemlerimiz var. Sonuçta en iyi 11'imizle çıkacağız bu maça. Karşı taraf da en iyi 11'i ile çıkacak. Onların da bizim gibi ligde devam etmeleri gerekiyor. İki takım olarak yarın akşam seyir zevki güzel bir maç izletmek istiyoruz. İki takımın da iyi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü iki takım da taktik, mantalite, fiziksel anlamda iyi devam eden takımlar. Yolumuza devam etmek için bu maç bizim için daha kritik."

Forvetsiz oynayacaklarını ve gol sorununu çözmek için formül bulmaya çalışacaklarını anlatan Nikolic, "Samsunspor maçı ile önceki maçlar arasında bağlantı yok. Takımların performansları maç maç değişiyor. Bu bir maraton. Zamanla her şey değişir. Bu maratondan başarılı çıkmaya çalışıyoruz. Samsunspor ile aynı şartlarda mücadele ediyoruz. Fikstür, zemin ve hava koşulları aynı. Samsunspor çok iyi pres yapıyor. Markajı iyi yapıyoruz. Eksiklere rağmen iyi hazırlandık. Biz buraya öylesine gelmedik, oynamaya geldik. En az Samsunspor kadar rahatız. Rakibin gücünün farkındayız, en kötü 1 puan almaya geldik. Sahanın her yerinde savaşta olmak zorundayız. İyi mücadele gösterirsek puan ya da puanlar alabiliriz." diye konuştu.

Takımının topu rakibe vermesine sinirlendiğini vurgulayan Nikolic, "Son maçta topu rakibe verdik ve yediğimiz 3 golle mağlup olduk. Samsunspor'a topu bırakmamamız lazım. Samsunspor maçında da böyle bir şey olmasını istemediğimden topu vermek istemiyoruz. Aksi takdirde kötü bir sonuç alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Relvas: "Samsunspor'dan çok kendimize ve 3 puana odaklandık"

Filipe Relvas ise takım halinde savunma yaptıklarını belirterek, "Bizde sadece bir kişi önemli değil, takım önemli. Takım olarak birlikte mücadele ediyoruz. Biz savunmayı sadece defansif anlamda defans oyuncuları olarak yapmıyoruz. Savunmaya en önde başlıyoruz. Samsunspor'dan çok kendimize ve 3 puana odaklandık." ifadelerini kullandı.