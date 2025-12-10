10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Gençlerbirliği: "Alacakları ödedik, eski Gençlerbirliği olduk"

Göreve yeni gelen Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, futbolculara olan tüm borçların ödendiğini açıkladı.

calendar 10 Aralık 2025 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği: 'Alacakları ödedik, eski Gençlerbirliği olduk'






Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Haydar Arda Çakmak, oyunculara karşı maddi sorumlulukların bugün yerine getirildiğini belirterek "Bir anlamda eski Gençlerbirliği olduk." dedi.
 
Başkan Çakmak, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamasında, "Futbolcularımıza olan borçlarımız ödendi. Oldukça ihmal edilmiş bir mali tabloyla karşılaştık. Çok kısa sürede bürokratik meseleleri hallettikten sonra bugün oyuncularımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bir anlamda eski Gençlerbirliği olduk." diye konuştu.
 
Gençlerbirliği Kulübü başkanı olarak futbolcuların alacaklarını ödeyerek üstüne düşeni yaptığını vurgulayan Arda Çakmak, "Şimdi sıra futbolcularda. Kasımpaşa maçında onlardan bir İstanbul zaferi daha bekliyorum." ifadelerini kullandı.
 
Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için yapılan çalışmalara da değinen Çakmak, "Adım adım gidiyoruz. Teknik direktör meselesinde de hazırız. Hukuki meseleler var. Çözdüğümüzde hemen kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
