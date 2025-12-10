Erkekler Hentbol Ligi'nde Beşiktaş, Trabzon'u deplasmanda geçti!

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da 26-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş, aldığı galibiyetle Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de namağlup liderliğini devam ettirdi.
