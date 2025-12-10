10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Erkekler Hentbol Ligi'nde Beşiktaş, Trabzon'u deplasmanda geçti!

Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 yendi.

calendar 10 Aralık 2025 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erkekler Hentbol Ligi'nde Beşiktaş, Trabzon'u deplasmanda geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 52-40 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da 26-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, aldığı galibiyetle Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'de namağlup liderliğini devam ettirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.