10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
0-1DA
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
1-1DA
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

İrfan Can Eğribayat, Polonya yolcusu!

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor. Polonya'dan 27 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklif geldi.

calendar 10 Aralık 2025 20:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Eğribayat, Polonya yolcusu!
Fenerbahçe'de özellikle geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde takımda önemli isimlerden biri olan İrfan Can Eğribayat, bu sezon gözden düştü.

AYRILIK PLANI

Fenerbahçe, Ederson'un arkasında yedek kaleci olarak Tarık Çetin'i tutmayı düşünüyor ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.

POLONYA'DAN TEKLİF

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği 27 yaşındaki file bekçisi için önemli bir gelişme yaşandı.


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Polonya'dan İrfan Can Eğribayat için kulübe resmi teklif geldi. İrfan Can için teklif yapan kulübün ismi ise verilmedi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

İrfan Can Eğribayat'ın, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
