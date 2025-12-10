İrfan Can Eğribayat, Polonya yolcusu!

Fenerbahçe'de özellikle geçen sezon Jose Mourinho yönetiminde takımda önemli isimlerden biri olan İrfan Can Eğribayat, bu sezon gözden düştü.
AYRILIK PLANI
Fenerbahçe, Ederson'un arkasında yedek kaleci olarak Tarık Çetin'i tutmayı düşünüyor ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.
POLONYA'DAN TEKLİF
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği 27 yaşındaki file bekçisi için önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Polonya'dan İrfan Can Eğribayat için kulübe resmi teklif geldi. İrfan Can için teklif yapan kulübün ismi ise verilmedi.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
İrfan Can Eğribayat'ın, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
