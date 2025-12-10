10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
0-1DA
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
1-1DA
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Klopp: "Salah ile çalışmak kolay değil ama zor da değil"

Eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın sürekli gelişen mantalitesine dikkat çekti.

calendar 10 Aralık 2025 21:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klopp: 'Salah ile çalışmak kolay değil ama zor da değil'






Eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp, takımının yıldızı Muhammed Salah hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Klopp, Salah ile çalışırken yaşadığı deneyimleri aktarırken, Mısırlı futbolcunun sürekli gelişen bir mantaliteye sahip olduğunu vurguladı.
 
Klopp, "Hepimiz geçmişimizden derin şekilde etkileniriz – nasıl yetiştirildiğimiz, nerede büyüdüğümüz gibi. Salah, baştan beri diğerlerinden daha fazlasını yapması gerektiğini biliyordu. Sürekli gelişiyordu. Asla durmadı. İşte bu onun mantalitesi. Her tatil dönüşünde yeni bir beceriyle geliyordu. Sanki hep sadece belirli bir pas türünü çalışmış gibi görünüyordu. Birbirimizi durmamaya teşvik ettik ve asla durmadık. Premier Lig kupasını kaldırdığımız o an, bizi ömür boyu yakınlaştırdı. O, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak hatırlanacak" dedi.
 
Klopp ayrıca Salah'ın çalışma disiplinine dikkat çekerek, "Onunla çalışmanın kolay olduğunu söyleyemem, ama zor olduğunu da söyleyemem. Muhammed Salah'ın sorunları sadece oynamadığında veya oyundan alındığında ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
