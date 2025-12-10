Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank'ı yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında İlbank'ı 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Sıla Zeynep Yaşar)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Merve Tanyel, Ceren Karagöl)
Setler: 25-9, 19-25, 25-15, 25-14
Süre: 103 dakika