10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-01'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-01'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-01'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-01'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-01'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-01'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-01'

Tahkim Kurulu, 86 futbolcunun cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 86 futbolcunun cezalarını onadı.

calendar 10 Aralık 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 21:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu, 86 futbolcunun cezasını onadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, bugün yaptığı toplantıda 86 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştü.

Tahkim Kurulu, 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 86 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

O LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.