10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Sergio Ramos için Manchester United iddiası!

Manchester United'ın Monterrey'den ayrılan 39 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yaptığı öne sürüldü.

calendar 10 Aralık 2025 15:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sergio Ramos için Manchester United iddiası!
Meksika ekibi Monterrey'den ayrılan Sergio Ramos için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED TEKLİF İLETTİ

Cadena SER'in haberine göre Manchester United, Ocak ayı transfer döneminde tecrübeli stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti.


AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon güçlü bir performans sergilediği Monterrey'den ayrılmıştı. Meksika ekibi sözleşme uzatmak istese de 39 yaşındaki Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkça belirtmişti.

Efsane savunmacının şu anda farklı seçenekleri değerlendirdiği, Premier League ihtimalinin de masada olduğu ifade ediliyor. Manchester United ile görüşmelerin başladığı ancak henüz sürecin çok erken aşamada olduğu, taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Monterrey forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İspanyol savunma oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
