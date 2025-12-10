10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Londra merkezli FairSquare Grubu, Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açması için FIFA Etik Komitesi'ne mektup gönderdi.

Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Trump'a 'Barış Ödülü' veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü'nün siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi'nden soruşturma açması istendi.

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino'nun Başkan Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi.

Infantino'nun FIFA'nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlal ettiği iddia edilen mektupta, "Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir" denildi.


Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki konuşmasında, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı FairSquare'in mektubunda, "FIFA başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." denildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
