Lucas Torreira: 'Ayağa kalk ve mücadele et'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Torreira paylaşımında sarı-kırmızı kalp emojisiyle "Bugün her zamankinden daha fazla mücadele et ve ayağa kalk." notunu paylaştı.
Yıldız ismin bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük destek gördü.
Lucas Torreira: "Bugün her zamankinden daha fazla mücadele et ve ayağa kalk." pic.twitter.com/MNrc9maUaz
