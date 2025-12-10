10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-082'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-278'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-280'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-082'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
1-280'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-379'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-081'

Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u 34 sayı farkla devirdi

EuroCup B Grubu'nda deplasmana çıkan Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u 87-53 mağlup ederek sezonun en etkili galibiyetlerinden birine imza attı ve 7. zaferini elde etti.

calendar 10 Aralık 2025 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u 34 sayı farkla devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'ndaki 10. maçında deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm'u 87-53 yendi.
 
Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmada, birinci çeyreği 10-4 önde geçen Türk Telekom, devreye de 10 sayılık farkla 35-25 üstün girdi.
 
Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Ankara temsilcisi, son periyoda 59-38'lik skor avantajıyla başladı.
 
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda da etkili olan Türk Telekom, daplasmandaki maçı 34 sayılık üstünlükle 87-53 kazandı.
 
Organizasyonda 7. galibiyetini alan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda 11. maçını, Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile oynayacak. Karşılaşma, 17 Aralık Çarşamba günü Ankara'da saat 19.00'da başlayacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.