10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Alper Hamurcu ile yollarını ayırdı

Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 7 sezon boyunca kulübe emek veren başantrenör Alper Hamurcu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

calendar 10 Aralık 2025 19:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Alper Hamurcu ile yollarını ayırdı
Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Alper Hamurcu ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
 
Kulübün açıklamasında, Hamurcu ile yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayırıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "2019/2020 sezonundan bu yana, 7 sezon gibi uzun bir süre kulübümüz için gösterdiği emek, çalışma disiplini ve takıma kattığı değerler için kendisine teşekkür ederiz. Alper Hamurcu, hem sporcularımızın gelişiminde hem de kulübümüzün sahadaki duruşunda önemli pay sahibi olmuştur. Takımımızın her koşulda mücadele eden yapısına katkıları camiamız tarafından unutulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
