Kenan Yıldız, Serie A'da 'Ayın Yükselen Yıldızı' seçildi

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki futbolcu, ligde kasım ayındaki maçlardaki etkili oyunu, dinamizmi ve skora yaptığı katkı sayesinde ödülün sahibi oldu.