CFC 2 heyecanı Volkswagen Arena yaşanacak

Karma Dövüş Sanatları - Mixed Martial Arts (MMA) etkinliği CFC 2, 11 Aralık Perşembe günü Volkswagen Arena'da yapılacak. Etkinlikte, dünyaca ünlü birçok dövüşçü yer alacak. İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısının ardından sporcuların karşı karşıya geldiği Face to Face etkinliği sırasında heyecanlı anlar yaşandıHem yerli hem yabancı hakemlerin yer aldığı organizasyonda, uluslararası standartlara uygun hareket ediliyor. Organizasyon sonunda, sporcular için 'knockout bonusu' verilecek. Ayrıca 'performans bonusu da yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek.Organizasyonda birçok ülkeden değerli sporcular yer alacağını belirten CFC CEO'su Ata Bayrakta,diye konuştu.Organizasyonda ana maçta 65,8 kiloda Özbekistan'dan Mavlud Tufiev'le karşı karşıya gelecek Türk sporcu Erdem Dinçer, iddialı olduğunu dile getirdi. Dinçer,diye konuştu.Omarov Nematullah (Azerbaycan) - Dhzambulat Gakaev (Rusya) / 65,8 kilogramBekir Bektaş (Almanya) - Mirmehti Miriyev (Azerbaycan) / 65,8 kilogramKyo Ram Kim (Kore) - Berat Songur (Türkiye) / 70,3 kilogramGun Woo Park (Kore) - Sahil Shakirov (Azerbaycan) / 61,2 kilogramDominika Steczkowska (Romanya) - Katherine Corogenes (ABD) / 56,7 kilogramRuizhi Hao (Çin) - Mahsun Şehzade (Türkiye) / 96 kilogramGuvanch Dadaev (Türkmenistan) - Rasul Rahimov (Azerbaycan) / 65,8 kilogramVictor Hugo (Brezilya) - Ortsa Gudaev (Rusya) / 68 kilogramChiara Giusti (İtalya) - Bediha Tacyıldız (Türkiye) / 67 kilogramMichel Lima (Brezilya) - Dzhamaludin Aliev (Türkiye) / 61,2 kilogramEduardo Torres (Şili) - İşfak Seyit (Türkiye) / 63 kilogramEvgeny Morozov (Sırbistan) - James Llontop (Peru) / 77,1 kilogramMavlud Tufiev (Özbekistan) – Erdem Dinçer (Türkiye) / 65,8 kilogram