10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

CFC 2 heyecanı Volkswagen Arena yaşanacak

Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek MMA organizasyonu (Karma Dövüş Sanatları- Mixed Martial Arts) CFC 2, 11 Aralık Perşembe günü Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Düzenlenecek organizasyon öncesinde, etkinliğin basın toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

CFC 2 heyecanı Volkswagen Arena yaşanacak
Karma Dövüş Sanatları - Mixed Martial Arts (MMA) etkinliği CFC 2, 11 Aralık Perşembe günü Volkswagen Arena'da yapılacak. Etkinlikte, dünyaca ünlü birçok dövüşçü yer alacak. İstanbul'da yapılan tanıtım toplantısının ardından sporcuların karşı karşıya geldiği Face to Face etkinliği sırasında heyecanlı anlar yaşandı

Hem yerli hem yabancı hakemlerin yer aldığı organizasyonda, uluslararası standartlara uygun hareket ediliyor. Organizasyon sonunda, sporcular için 'knockout bonusu' verilecek. Ayrıca 'performans bonusu da yine sporcuların performanslarına göre takdim edilecek.

CFC CEO'SU BAYRAKTAR: ORGANİZASYONDA ÇOK DEĞERLİ ULUSLARARASI SPORCULAR BULUNUYOR


Organizasyonda birçok ülkeden değerli sporcular yer alacağını belirten CFC CEO'su Ata Bayrakta, "Yarın Volkswagen Arena'da düzenlenecek CFC 2'de güzel bir kartla tekrardan sahneye çıkıyoruz. Dövüşçülerimiz arasında UFC'den, One Championship'ten, Octagon liginden çok değerli uluslararası sporcular bulunuyor. Dünyanın en prestijli MMA liglerinden sporcular CFC 2'de dövüşecek. CFC 2 kartını Türk sporcuların yanı sıra Çin, Güney Kore, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Şili, Peru, ABD, İtalya, Rusya, Romanya, Özbekistan ve Türkmenistan'dan sporcular oluşturuyor. Bu organizasyonu yapmamızın ana hedeflerinden birisi dünya arenasına Türk şampiyonlar yetiştirmek. Organizasyonumuzun Türkiye'den global arenaya geçiş için güçlü bir basamak olmasını amaçlıyoruz. Yarınki sürpriz bir konuğumuz ise uluslararası MMA ligi UFC'nin yükselen yıldızlarından, yeni şampiyonluk adayı Carlos Prates olacak" diye konuştu.

TÜRK SPORCU ERDEM DİNÇER: PERFORMANSIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEMDEYİM

Organizasyonda ana maçta 65,8 kiloda Özbekistan'dan Mavlud Tufiev'le karşı karşıya gelecek Türk sporcu Erdem Dinçer, iddialı olduğunu dile getirdi. Dinçer, "CFC 2 profesyonel anlamda ilk karşılaşmam olacak, karşılaşmaya çok güzel hazırlandım. Performansımın en yüksek olduğu prime dönemimdeyim, bu maçtan galibiyetle ayrılacağıma inancım tam" diye konuştu.

Etkinliğin programı ise şu şekilde:

MAVİ KÖŞE - KIRMIZI KÖŞE

PRELIMS

Omarov Nematullah (Azerbaycan) - Dhzambulat Gakaev (Rusya) / 65,8 kilogram

Bekir Bektaş (Almanya) - Mirmehti Miriyev (Azerbaycan) / 65,8 kilogram

Kyo Ram Kim (Kore) - Berat Songur (Türkiye) / 70,3 kilogram

Gun Woo Park (Kore) - Sahil Shakirov (Azerbaycan) / 61,2 kilogram

Dominika Steczkowska (Romanya) - Katherine Corogenes (ABD) / 56,7 kilogram

Ruizhi Hao (Çin) - Mahsun Şehzade (Türkiye) / 96 kilogram

Guvanch Dadaev (Türkmenistan) - Rasul Rahimov (Azerbaycan) / 65,8 kilogram

MAIN CARD

Victor Hugo (Brezilya) - Ortsa Gudaev (Rusya) / 68 kilogram

Chiara Giusti (İtalya) - Bediha Tacyıldız (Türkiye) / 67 kilogram

Michel Lima (Brezilya) - Dzhamaludin Aliev (Türkiye) / 61,2 kilogram

Eduardo Torres (Şili) - İşfak Seyit (Türkiye) / 63 kilogram

Yan Ana Maç

Evgeny Morozov (Sırbistan) - James Llontop (Peru) / 77,1 kilogram

Ana Maç

Mavlud Tufiev (Özbekistan) – Erdem Dinçer (Türkiye) / 65,8 kilogram

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
