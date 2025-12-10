Türkiye'nin U17 ve U19 Millilerin rakipleri belli oldu

10 Aralık
UEFA'nın Nyon'daki merkezinde çekilen kurada Türkiye U17 ve U19 Milli Takımları, 2026-2027 sezonu Avrupa şampiyonalarında mücadele edecekleri rakiplerini öğrendi.

Futbolda, Türkiye 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekimine TFF adına Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba ve Genç Milli Takımlar İdari Müdür Yardımcısı Cenk Balcı katıldı.
 
Türkiye, 2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi Birinci Tur kurasında 2. Grup'ta Kosova, Ermenistan ve Cebelitarık ile eşleşti. Grup maçları, 24-27-30 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.
 
Sonbahar aylarında oynanacak ikinci turdan önce yükselme ve düşme durumları belirlenecek ve ardından üçüncü tur maçları 2027 baharında yapılacak. Turnuvanın ev sahipliğini yapacak Çekya'da aynı zamanda final turnuvası da gerçekleştirilecek.
 
2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi Birinci Tur grupları şöyle:
 
- A Ligi:
 
A1 Grubu: Belçika, Slovenya, İsveç, Kıbrıs
 
A2 Grubu: İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İskoçya
 
A3 Grubu: Çekya, Finlandiya, Ukrayna, Estonya
 
A4 Grubu: Almanya, Avusturya, İsrail, Bosna Hersek
 
A5 Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İspanya, Bulgaristan
 
A6 Grubu: Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Kazakistan
 
A7 Grubu: Fransa, İsviçre, Macaristan, Galler
 
- B Ligi:
 
B1 Grubu: Danimarka, Romanya, Andorra, Lihtenştayn
 
B2 Grubu: Türkiye, Kosova, Ermenistan, Cebelitarık
 
B3 Grubu: Slovakya, Belarus, Letonya, San Marino
 
B4 Grubu: Norveç, Arnavutluk, Lüksemburg, Malta
 
B5 Grubu: Hollanda, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Moldova
 
B6 Grubu: Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan
 
B7 Grubu: İzlanda, Karadağ, Gürcistan
 
 
 
- Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 11. Grup'ta
 
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası Birinci Turunda 11. Grup'ta yer alacak.
 
Milli takım, Kuzey Makedonya, Macaristan ve San Marino ile mücadele edecek. Millilerin yer aldığı 11. Grup'ta maçlar 11-14-17 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.
 
Toplam 14 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar 2027 yılının bahar aylarında oynanacak A Ligi'nin ikinci turuna yükselecek. Geride kalan 26 takım ise B Ligi ikinci turuna dahil olacak.
 
A Ligi ikinci turunun 7 grup lideri 2027 yazında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. 2027 yılının yaz aylarında oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine ise Letonya ev sahipliği yapacak.
 
Takımlar Letonya'da oynanacak finallerde, Katar'da düzenlenecek 2027 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer almak için de yarışacak.
 
2026-2027 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası birinci tur grupları şu şekilde oluştu:
 
1. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Galler, Estonya
 
2. Grup: Almanya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan
 
3. Grup: İspanya, İsviçre, İsrail, Lihtenştayn
 
4. Grup: İsveç, İskoçya, Finlandiya, Arnavutluk
 
5. Grup: Slovakya, Norveç, Hollanda, Malta
 
6. Grup: Portekiz, Sırbistan, Bulgaristan, Andorra
 
7. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Cebelitarık
 
8. Grup: Çekya, Slovenya, Belarus, Moldova
 
9. Grup: Karadağ, Polonya, Ukrayna, İngiltere
 
10. Grup: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Ermenistan
 
11. Grup: Türkiye, Kuzey Makedonya, Macaristan, San Marino
 
12. Grup: Belçika, Hırvatistan, Letonya, Kosova
 
13. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Faroe Adaları
 
14. Grup: Kazakistan, Avusturya, Gürcistan
 
 
 
- Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da 6. Grup'ta yer alacak
 
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda 6. Grup'ta İtalya, Slovakya ve Macaristan ile karşılaşacak.
 
Milliler, grup maçlarını 25-28-31 Mart 2026 tarihlerinde İtalya'da oynayacak.
 
Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 28 Haziran-11 Temmuz 2026 tarihlerinde finallerde karşı karşıya gelecek.
 
Ev sahibi Galler 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.
 
UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur grupları şöyle:
 
1. Grup: Almanya, Avusturya, Yunanistan, İsveç
 
2. Grup: İngiltere, Portekiz, Polonya, Sırbistan
 
3. Grup: Hırvatistan, Fransa, Norveç, İsviçre
 
4. Grup: Çekya, Danimarka, Belçika, Letonya
 
5. Grup: Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Kuzey İrlanda
 
6. Grup: İtalya, Türkiye, Slovakya, Macaristan
 
7. Grup: İspanya, Hollanda, Finlandiya, Slovenya
 
 
 
- Ay-yıldızlılar, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 6. Grup'ta mücadele edecek
 
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi ikinci tur kura çekiminde 6. Grup'ta İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.
 
Grup maçlarına 15-18-21 Mart 2026 tarihlerinde Kuzey İrlanda ev sahipliği yapacak.
 
A Ligi ikinci turunda 7 grup lideri ve ev sahibi Estonya 2026 yazında düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.
 
UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi ikinci tur grupları şöyle:
 
- A Ligi:
 
A1 Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Kuzey Makedonya
 
A2 Grubu: İzlanda, Portekiz, İtalya, Romanya
 
A3 Grubu: İsveç, Karadağ, Yunanistan, Norveç
 
A4 Grubu: Çekya, Kazakistan, Avusturya, Danimarka
 
A5 Grubu: Belçika, Kıbrıs, Sırbistan, İsviçre
 
A6 Grubu: İspanya, Türkiye, İskoçya, Kuzey İrlanda
 
A7 Grubu: İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Polonya
 
 
 
- B Ligi:
 
B1 Grubu: İsrail, Faroe Adaları, İngiltere, Estonya
 
B2 Grubu: Bulgaristan, Litvanya, Malta, Azerbaycan
 
B3 Grubu: Galler, Gürcistan, San Marino, Andorra
 
B4 Grubu: Finlandiya, Bosna Hersek, Moldova, Cebelitarık
 
B5 Grubu: Macaristan, Lüksemburg, Ermenistan, Lihtenştayn
 
B6 Grubu: Ukrayna, Letonya, Arnavutluk
 
B7 Grubu: Hollanda, Belarus, Kosova
