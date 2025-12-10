10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Deniz Undav'dan İsmail Yüksek için açıklama!

Stuttgart forması giyen Deniz Undav, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta İsmail Yüksek ile yaşadığı tartışmayla ilgili konuştu.

calendar 10 Aralık 2025 19:51 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 19:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Futbolda bahis soruşturmasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklandı.

Mert Hakan'ın para gönderdiği ve özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için "Kart görür", "En az 3 faul yapar" bahislerini oynadığı belirlenen Ersen Dikmen'in kupon yaptığı maçlar Sabah gazetesinde ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde Mustafa Sait Özkan imzasıyla yer alan habere göre; Geçen yıl Slavia Prag - Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek'in 5 kez faul yaptığı ve Dikmen'in "İsmail Yüksek en az 3 kez faul yapar" bahsinin tuttuğu belirlendi.


Ekimde oynanan Fenerbahçe- Stuttgart maçında ise İsmail Yüksek'in maçı kart görmeden tamamlamak üzereyken 90+8'de rakip futbolcuyla çıkan tartışma üzerine kart görmesi, Dikmen'in oynadığı "Kart görür" bahsinin bu sayede tutması dikkat çekti.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Sabah gazetesinde Mert Hakan Yandaş ile ilgili yer alan bu haber Almanya'da da gündem oldu.

Almanya'dan Bild, Türkiye'de yaşanan bu olayın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Stuttgart maçını da etkilediğini duyurdu.



DENİZ UNDAV'DAN AÇIKLAMA

Bild, bu gelişmenin ardından Fenerbahçe - Stuttgart karşılaşmasının son anlarında İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav ile konuştu.

Deniz Undav, "Maçın sonlarına doğru kavga çıkan, oldukça hareketli bir maçtı. Hiçbir şey yapmasa bile, kavga nedeniyle sarı kart görecekti. Kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bilmiyorum. Benim bununla hiçbir ilgim yok, bu olay Türkiye'de yaşandı. Tabii ki bu tür olayların sayısının bu kadar fazla olması üzücü." diye konuştu.

29 yaşındaki futbolcu, "Her yıl eğitim alıyoruz. Şantaja uğradığımızda veya bir telefon aldığımızda her zaman bunları bildirmemiz gerektiği konusunda eğitim görüyoruz." dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
