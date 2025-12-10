ON Hotels Alanya Belediyespor Avrupa'da galip

Erkekler CEV Kupası 16'lı Final Turu ilk maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad takımını 3-2 yendi.
Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupasında mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, 8 Ocak'ta Sırbistan'da rövanş maçına çıkacak.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Josip Hristov - Ioannis Ioannidis
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Osman Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Ömer Furkan Dur, Burak Çevik)
Vojvodina Novi Sad: Antunovic, Maric, Brboric, Stankovic, Kokeza, Radosavljevic (Negic, Colakovic, Marjanovic, Milanovic, Korica, Macesic)
Setler: 22-25, 25-27, 29-27, 25-22, 15-8
Süre: 131 dakika (27, 30, 31, 28, 15)