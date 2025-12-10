10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
0-1DA
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
1-1DA
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Raphael Guerreiro için Benfica yanıtı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, hakkında Benfica haberleri çıkan oyuncusu Raphael Guerreiro ile ilgili konuştu.

calendar 10 Aralık 2025 21:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Raphael Guerreiro için Benfica yanıtı!
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Sporting maçının ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro ile ilgili konuştu.

Kompany, Guerreiro ile ilgili çıkan Benfica haberlerine cevap verdi. Belçikalı teknik adam, "Haberlere ve söylentilere dikkat etmiyorum. Harika bir oyuncu ve çok iyi bir profesyonel. Takıma her zaman yardımcı olan bir oyuncu. Bu maçta da aynısını yaptı. Takımın önemli bir parçası ve geleceği ile ilgili kendi içimizde değerlendirme yapıyoruz, başkalarıyla değil." dedi.

31 yaşındaki Guerreiro, bu sezon Bayern Münih forması altında 15 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
