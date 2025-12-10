Raphael Guerreiro için Benfica yanıtı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Sporting maçının ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro ile ilgili konuştu.



Kompany, Guerreiro ile ilgili çıkan Benfica haberlerine cevap verdi. Belçikalı teknik adam, "Haberlere ve söylentilere dikkat etmiyorum. Harika bir oyuncu ve çok iyi bir profesyonel. Takıma her zaman yardımcı olan bir oyuncu. Bu maçta da aynısını yaptı. Takımın önemli bir parçası ve geleceği ile ilgili kendi içimizde değerlendirme yapıyoruz, başkalarıyla değil." dedi.



31 yaşındaki Guerreiro, bu sezon Bayern Münih forması altında 15 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



