10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-082'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-278'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-280'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-082'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
1-280'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-379'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-081'

Olympiakos'a NBA'den takviye: Monte Morris

Olympiakos, NBA'den ABD'li oyun kurucu Monte Morris'i kadrosuna kattı.

calendar 10 Aralık 2025 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Olympiakos'a NBA'den takviye: Monte Morris
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yunanistan ekibi Olympiakos, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden ABD'li oyun kurucu Monte Morris'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki Morris ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Morris, NBA'de Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns ve son olarak Indiana Pacers'ta forma giydi.

NBA normal sezonlarında 426 karşılaşmaya çıkan tecrübeli basketbolcu, 9,4 sayı, 2,3 ribaunt ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.

Yunanistan liginde sezonda 9'da 9 yaparak zirvede bulunan Olympiakos, EuroLeague'de ise 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.