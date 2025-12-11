10 Aralık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında oynanan 9 maçta futbolseverler gole doydu.

calendar 11 Aralık 2025 01:30 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta tamamlandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
 
Arsenal, deplasmanda Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
 
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
 
Juventus, sahasında Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi. Mücadelede 84 dakika görev yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, ikinci golün pasını verdi.
 
Karabağ ise evinde Ajax'a 4-2 yenildi.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
 
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
 
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
 
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
 
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
 
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
 
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
 
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
 
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
