UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi. Benfica, Estadio da Luz'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.



Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Richard Rios ve 49. dakikada Leandro Barreiro attı.



Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon iyi başlamayan ve ilk dört maçını kaybeden Benfica, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.



Bu sonucun ardından Benfica, 6 puana yükseldi. Napoli, 7 puanda kaldı.



Benfica, Devler Ligi'nde bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Napoli, bu kez Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



