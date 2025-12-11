10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Aliağa Petkimspor, deplasmanda Sassari'yi yendi

Aliağa Petkimspor, ikinci tur N Grubu ilk haftasında deplasmanda Dinamo Sassari'yi 76-72 mağlup etti.

11 Aralık 2025 01:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, deplasmanda Sassari'yi yendi
Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 76-72 yendi.
 
Serradimigni Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-10 önde kapatan konuk takım, devre arasına 35-34 geride girdi.
 
Başa baş mücadeleye sahne olan müsabakanın üçüncü çeyreği, 49-49 eşitlikle sona erdi.
 
Son periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Aliağa Petkimspor, karşılaşmayı 76-72 kazanarak ikinci tur mücadelesine galibiyetle başladı.
 
Konuk ekipte Yannick Franke, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dinamo Sassari'de ise Carlos Marshall'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
