Milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif kariyerini sonlandırdı

2016 Rio Olimpiyatları üçüncüsü ve üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, aktif sporculuğu bıraktı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan, üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 kez dünya üçüncülüğü kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuğu bıraktı.
 
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Türk güreşine kattığı değer, minderde gösterdiği mücadele ve örnek sporculuğuyla Soner Demirtaş, bundan sonra güreşe Serbest A Milli Takım Teknik Direktörü olarak hizmet edecek. Aktif kariyerini bugün sonlandıran Soner Demirtaş'a, Türk güreşine minderde uzun yıllar boyunca vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Başarılı sporcunun kariyeri boyunca büyük turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:
 
- 2016, 2017 ve 2018 Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda üst üste üç kez Avrupa şampiyonu
 
- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Olimpiyat üçüncüsü
 
- 2017 Dünya Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü
