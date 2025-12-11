UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan 2-1 ile Manchester City oldu.4. dakikada Real Madrid, Vinicius'un düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Hakem Clement Turpin, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonun dışarıda olduğunu işaret etti ve serbest vuruş kararı verdi.Real Madrid, karşılaşmanın 28. dakikasında Rodrygo ile 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Brezilyalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Rodrygo, bu golle birlikte 32 maç sonra gol sevinci yaşadı.Manchester City, karşılaşmanın 35. dakikasında Nico O'Reilly ile beraberlik golünü buldu. Bu dakikada ceza sahasında yapılan kafa vuruşunu kaleci Courtois kurtardı ancak Belçikalı eldiven bu topu sektirdi. Dönen topta O'Reilly topu ağlara gönderdi. O'Reilly, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol sevinci yaşadı.Manchester City, Real Madrid ceza sahasında Rüdiger ile Haaland arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi.Hakem Clement Turpin, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve 42. dakikada penaltı noktasını gösterdi.Manchester City'de kazanılan penaltıda topun başına Erling Haaland geçti. Norveçli golcü, takımını 2-1 öne geçirdi.Manchester City, Real Madrid deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın 58. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'i oyuna sürdü. İspanyol devinde bu dakikada oyundan çıkan isim Gonzalo Garcia oldu.Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren Real Madrid'de taraftarlar, Manchester City karşılaşmasında takımı protesto etti. İspanyol devinin taraftarları, karşılaşmanın 69. dakikasında kendi oyuncularını ıslıkladı.Real Madrid ile Manchester City arasındaki maçın ikinci yarısında, ilk yarının aksine tempo çok fazla yükselmedi.Manchester City, Real Madrid deplasmanında geri dönüşe imza atarak maçı 2-1 kazandı.Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puana yükseldi. Real Madrid, 12 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Manchester City, Bodo/Glimt deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırlayacak.