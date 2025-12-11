10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız gidiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Club Brugge'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptı.

calendar 11 Aralık 2025 00:54
11 Aralık 2025 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsenal, Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Jan Breydel'de oynanan maçı 3-0 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 25 ve 47. dakikalarda Madueke ile 56. dakikada Gabriel Martinelli attı.

Brezilyalı futbolcu Martinelli, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptı ve 18 puana yükseldi. Club Brugge, 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Inter deplasmanına gidecek. Club Brugge, Kairat ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
