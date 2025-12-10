10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-078'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-274'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-275'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-077'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
1-276'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-375'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-077'

Victor Osimhen: "Elimden geleni yapacağım"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, GQ Türkiye Men Of The Year 2025 Yılın Sporcusu ödülünü aldı.

calendar 10 Aralık 2025 23:59
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, GQ Türkiye Men Of The Year 2025 Yılın Sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Osimhen, açıklamasında, "Ailem için, Galatasaray için, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun için çok teşekkür ederim, hepinize minnettarım..." dedi.

Nijeryalı yıldız, sözlerini, "Yaşasın Galatasaray" sözleriyle tamamladı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Osimhen, 11 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
