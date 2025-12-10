10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-00'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-00'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-00'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-00'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-01'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-01'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-01'

Flamengo, FIFA Kıtalararası Kupa'da play-off turuna kaldı

2025 FIFA Kıtalararası Kupa ikinci turunda Cruz Azul'u Giorgian De Arrascaeta'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Flamengo, play-off turunda Pyramids ile eşleşti.

calendar 10 Aralık 2025 22:59
Haber: AA, Fotoğraf: flamengo.com.br
2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, play-off turuna yükseldi.
 
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Cruz Azul ile Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, Katar'ın Al-Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ikinci tur maçında karşılaştı.
 
Flamengo, Giorgian De Arrascaeta'nın 15 ve 71. dakikalarda attığı gollerle maçta 2-1 galip geldi. Cruz Azul'un golünü ise 44. dakikada Jorge Sanchez kaydetti.
 
Bu sonuçla Flamengo, play-off turunda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Mısır ekibi Pyramids ile eşleşti.
 
Play-off turunu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
