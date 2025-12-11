Sergen Yalçın'a Djalo eleştirisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son maçlarda savunmanın göbeğindeki tercihini Paulista - Emirhan Topçu ikilisinden yana kullandı.
Emirhan'ın hatalar yapmasına rağmen sürekli ilk 11 oynaması ve Djalo'nun yedek kulübesinden çıkamaması, eleştirileri beraberinde getiriyor.
1 golü bulunan Portekizli savunmacı son 3 resmi maçta yalnızca 33 dakika süre alabildi.
