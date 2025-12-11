10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Fenerbahçe'ye transferde van Persie engeli!

Fenerbahçe, Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek Quinten Timber'i istiyor. Transferde en büyük engel Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'nin oyuncuyu bırakmak istememesi.

calendar 11 Aralık 2025 08:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye transferde van Persie engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Feyenoord'dan 24 yaşındaki Hollandalı yıldız Quinten Timber'i yakından takip ediyor.

Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta sahanın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin Quinten Timber'i istediği vurgulandı. Timber orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor.


TRANSFERE VAN PERSIE ENGELİ

Rotterdam kulübünün hocası Robin Van Persie'nin en güvendiği isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği bildirildi.

Timber'in piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı yıldızın ocak ayında takıma katılması için çalışmalar yürütülecek.

Feyenoord'la da sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Timber bu sezon 18 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 3 asist yaptı ve bin 329 dakika sahada kaldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.