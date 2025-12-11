Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı için Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi 34 günlük aranın ardından oyuncun takımla antrenmanlara çıkmasıyla durulmuştu.
Portekizli yıldız, idman ve maç eksiği nedeniyle Gaziantep maçı kadrosuna dahil edilmezken Trabzonspor karşılaşmasındaki durumu yapılacak son taktik çalışmada belli olacak.
Tecrübeli çalıştırıcının, Rafa Silva'yı Trabzon'da kullanmak istediği öğrenildi. Takımla idmanlara geçen hafta başlayan Rafa Silva'nın fizik kondisyonunun yeterli olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın da Trabzon deplasmanında sahalara dönmek istediği gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.
