Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı için Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte maç kadrosuna geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi 34 günlük aranın ardından oyuncun takımla antrenmanlara çıkmasıyla durulmuştu.

Portekizli yıldız, idman ve maç eksiği nedeniyle Gaziantep maçı kadrosuna dahil edilmezken Trabzonspor karşılaşmasındaki durumu yapılacak son taktik çalışmada belli olacak.

Tecrübeli çalıştırıcının, Rafa Silva'yı Trabzon'da kullanmak istediği öğrenildi. Takımla idmanlara geçen hafta başlayan Rafa Silva'nın fizik kondisyonunun yeterli olduğu öğrenildi. Portekizli yıldızın da Trabzon deplasmanında sahalara dönmek istediği gelen bilgiler arasında.


PERFORMANSI

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon 16 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
