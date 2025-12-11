Beşiktaş'ın Nicolas Raskin planı!

İstikrarsız sonuçlarlar zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahada sıkı pres yapan oyuncu talebini yönetime iletti.
Siyah-beyazlı idareciler, sezon başında da adı gündeme gelen Nicolas Raskin'i yeniden yakın takibe aldı.
Rangers forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 5 büyük ligden teklif bekliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir kulüp kendisiyle temas kurmuş değil.
BEŞİKTAŞ'IN İMZA PLANI
Beşiktaş ocak ayında yıldız orta sahayı yüksek maaş önererek ikna etmeyi planlıyor. İskoç kulübü ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Raskin, bu sezon Rangers formasıyla 26 maçta 2 gol atıp, 5 de asist yaptı.
