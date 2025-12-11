10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Beşiktaş'ın Nicolas Raskin planı!

Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Belçikalı futbolcuyu yüksek bir maaş ile ikna etmenin hedefinde.

İstikrarsız sonuçlarlar zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahada sıkı pres yapan oyuncu talebini yönetime iletti.

Siyah-beyazlı idareciler, sezon başında da adı gündeme gelen Nicolas Raskin'i yeniden yakın takibe aldı.

Rangers forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 5 büyük ligden teklif bekliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir kulüp kendisiyle temas kurmuş değil.


BEŞİKTAŞ'IN İMZA PLANI

Beşiktaş ocak ayında yıldız orta sahayı yüksek maaş önererek ikna etmeyi planlıyor. İskoç kulübü ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Raskin, bu sezon Rangers formasıyla 26 maçta 2 gol atıp, 5 de asist yaptı. 

