Liverpool, Wilfried Singo için gemileri yaktı!

Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Fildişi Sahilli sağ bek için İngiliz devi Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi. Premier Lig ekibinin, devre arasında resmi adım atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.





45 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Liverpool'un 28 milyon avro bonservis ve artı bonusları da içeren 45 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı. 24 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.