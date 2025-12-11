11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Liverpool, Wilfried Singo için gemileri yaktı!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Liverpool iddiası ortaya atıldı.

calendar 11 Aralık 2025 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 10:04
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Fildişi Sahilli sağ bek için İngiliz devi Liverpool'un devrede olduğu iddia edildi. Premier Lig ekibinin, devre arasında resmi adım atmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

45 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI



Liverpool'un 28 milyon avro bonservis ve artı bonusları da içeren 45 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı. 24 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
