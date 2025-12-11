10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Beşiktaş'ta sakatlıklar için çözüm!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Trabzon deplasmanında Rashica'yı 11'e dahil edip, Cerny'yi kanada çekme durumu söz konusu.

calendar 11 Aralık 2025 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gaziantep'le evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları keyifleri iyice kaçırdı. Sol diz iç yan bağ sakatlığı yaşayan Jota en az 3, kas sakatlığı yaşayan Cengiz ise 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Bir anda iki kanat oyuncusunu kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzon ve Rize, Türkiye Kupası'da ise Fenerbahçe maçlarında bu futbolculardan yoksun mücadele edecek.

Yalçın'ın zorlu Trabzonspor deplasmanında iki seçeneği bulunuyor. İlki Rashica'yı 11'e dahil edip, Cerny'yi kanada çekmek. Bu durumda Orkun'un yanına bir orta saha eklenecek ve üçlü merkeze dönülecek. Diğer seçenek ise El bilal Toure'yi kanatta oynatıp, Tammy Abraham'ı santrfora koymak. Deneyimli teknik adamın, bu hafta sonu nasıl bir taktik anlayışla sahada olacağı merak konusu. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
