Galatasaray'da 'aralık' depresyonu

Galatasaray için kasım sonuyla birlikte dertler başlıyor, aralık ayında kriz tavan yapıyor. Çünkü üç yıldır aynı tablo yaşanıyor.



Sezona harika bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, kasım sonuyla birlikte adeta bunalıma giriyor, duvara tosluyor. Önceki iki yılda bu sendrom sadece Avrupa'da baş gösteriyordu.



2023/2024'te kasım ve aralık aylarında Bayern Münih'e 2-1 yenilen sarı kırmızılılar, Manchester United ile evinde 3-3 berabere kalıp, Kopenhag'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Bir sonraki sezonda tablo değişir gibi oldu.



3-2'lik Tottenham zaferi sarı-kırmızılı ekipte büyük sevinç yaratırken, sonrasında 1-1'lik Alkmaar ve 2-2'lik Malmö karşılaşmalarıyla eskiye dönüş yaşandı.



SIKINTI SÜPER LİG'E DE YANSIDI



Bu sezon sıkıntı Süper Lig'e de yansıdı. Trabzonspor (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) beraberlikleri ile 1-0'lık Kocaelispor yenilgisi yine bu döneme denk geldi.



Şampiyonlar Ligi'nde de Union SG (1-0) ve Monaco (1-0) mağlubiyetleri alındı. Aslan sadece Gençlerbirliği (3-2) ve Samsunspor'u (3-2) devirdi, ancak oynadığı futbolla tat vermedi.







