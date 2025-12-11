11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Galatasaray'da 'aralık' depresyonu

Galatasaray'da kasım sonlarında başlayan düşüş bir türlü durdurulamıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem Avrupa'da hem de ligde hiç hesapta olmayan puan kayıpları yaşarken, Okan Buruk yönetimindeki takım yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray için kasım sonuyla birlikte dertler başlıyor, aralık ayında kriz tavan yapıyor. Çünkü üç yıldır aynı tablo yaşanıyor.

Sezona harika bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, kasım sonuyla birlikte adeta bunalıma giriyor, duvara tosluyor. Önceki iki yılda bu sendrom sadece Avrupa'da baş gösteriyordu.

2023/2024'te kasım ve aralık aylarında Bayern Münih'e 2-1 yenilen sarı kırmızılılar, Manchester United ile evinde 3-3 berabere kalıp, Kopenhag'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Bir sonraki sezonda tablo değişir gibi oldu. 

3-2'lik Tottenham zaferi sarı-kırmızılı ekipte büyük sevinç yaratırken, sonrasında 1-1'lik Alkmaar ve 2-2'lik Malmö karşılaşmalarıyla eskiye dönüş yaşandı.

SIKINTI SÜPER LİG'E DE YANSIDI

Bu sezon sıkıntı Süper Lig'e de yansıdı. Trabzonspor (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) beraberlikleri ile 1-0'lık Kocaelispor yenilgisi yine bu döneme denk geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde de Union SG (1-0) ve Monaco (1-0) mağlubiyetleri alındı. Aslan sadece Gençlerbirliği (3-2) ve Samsunspor'u (3-2) devirdi, ancak oynadığı futbolla tat vermedi. 



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.