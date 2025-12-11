11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Spurs, Lakers'ı eleyerek NBA Kupası'nda OKC'nin rakibi oldu

San Antonio Spurs, NBA Kupası çeyrek finalinde Los Angeles Lakers'ı 132-119 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

calendar 11 Aralık 2025 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 10:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Karşılaşmanın yıldızlarından Stephon Castle, 30 sayısının 21'ini ikinci yarıda kaydederek takımını sürükledi. De'Aaron Fox 20 sayı, Keldon Johnson ise 17 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Spurs, maçın son üç çeyreğinin büyük bölümünde çift haneli üstünlüğünü koruyarak Las Vegas'taki son yarı final biletini aldı. San Antonio, cumartesi günü Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.

Lakers cephesinde Luka Doncic 35 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, LeBron James 19 sayı, 15 ribaund ve 8 asist ile mücadele etti. Son 12 maçında yalnızca üçüncü yenilgisini alan Los Angeles, dördüncü çeyreğin son bölümünde farkı 8 sayıya kadar indirmesine rağmen geri dönemedi.


Lakers'ta Marcus Smart sezona damga vuran 26 sayılık performansıyla 8 üçlük isabeti buldu. Austin Reaves 15 sayı kaydetti.

San Antonio, bu sonuçla son 12 maçının dokuzunu kazanmış oldu. Batı Konferansı'nda şampiyon Thunder'a hem bu hafta hem de olası bir playoff eşleşmesinde meydan okumak isteyen iki takımın mücadelesinde kontrol baştan sona Spurs'teydi.

Castle, kalça sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçırdıktan sonraki ikinci karşılaşmasında olağanüstü bir performans sergiledi; 30 sayısına ek olarak 10 ribaund ve 6 asist üretti. Spurs'te toplam 8 oyuncu en az 8 sayı kaydederken, yedek oyuncular Lakers yedeklerini 48-31 geride bıraktı.

Lakers, 2023'te düzenlenen ilk NBA Kupası'nın şampiyonu olmuştu ve bu sezon da grup aşamasını namağlup tamamlamıştı; ancak çeyrek finalde Spurs engelini aşamadı.

Victor Wembanyama, baldır sakatlığı nedeniyle üst üste 12. maçını kaçırmasına rağmen takımla birlikte seyahat etti.

Gecenin diğer sonucu:

Phoenix Suns 89-138 Oklahoma City Thunder

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
