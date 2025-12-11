San Antonio Spurs, NBA Kupası çeyrek finalinde Los Angeles Lakers'ı 132-119 mağlup ederek yarı final biletini aldı.Karşılaşmanın yıldızlarından30 sayısının 21'ini ikinci yarıda kaydederek takımını sürükledi.20 sayı,ise 17 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Spurs, maçın son üç çeyreğinin büyük bölümünde çift haneli üstünlüğünü koruyarak Las Vegas'taki son yarı final biletini aldı. San Antonio, cumartesi günüile karşı karşıya gelecek.Lakers cephesinde35 sayı ile maçın en skorer ismi olurken,19 sayı, 15 ribaund ve 8 asist ile mücadele etti. Son 12 maçında yalnızca üçüncü yenilgisini alan Los Angeles, dördüncü çeyreğin son bölümünde farkı 8 sayıya kadar indirmesine rağmen geri dönemedi.Lakers'tasezona damga vuran 26 sayılık performansıyla 8 üçlük isabeti buldu.15 sayı kaydetti.San Antonio, bu sonuçla son 12 maçının dokuzunu kazanmış oldu. Batı Konferansı'nda şampiyon Thunder'a hem bu hafta hem de olası bir playoff eşleşmesinde meydan okumak isteyen iki takımın mücadelesinde kontrol baştan sona Spurs'teydi.Castle, kalça sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçırdıktan sonraki ikinci karşılaşmasında olağanüstü bir performans sergiledi; 30 sayısına ek olarak 10 ribaund ve 6 asist üretti. Spurs'te toplam 8 oyuncu en az 8 sayı kaydederken, yedek oyuncular Lakers yedeklerini 48-31 geride bıraktı.Lakers, 2023'te düzenlenen ilk NBA Kupası'nın şampiyonu olmuştu ve bu sezon da grup aşamasını namağlup tamamlamıştı; ancak çeyrek finalde Spurs engelini aşamadı.Victor Wembanyama, baldır sakatlığı nedeniyle üst üste 12. maçını kaçırmasına rağmen takımla birlikte seyahat etti.Phoenix Suns 89-